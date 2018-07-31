Штрафами отделались повар и директор школы в Татарстане, где отравились более 40 детей

«Потерпевшие просили суд прекратить производству по делу за примирением сторон. Гособвинение — вынести обвинительный приговор с назначением штрафа: директору в виде 80 тыс. рублей, а повару — в 25 тыс. рублей. Суд приговорил подсудимых к штрафам в 70 тыс. рублей (директора) и в 20 тыс. рублей (повара)», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, 10 февраля в приемный покой Арской районной больницы после приема пищи в школьной столовой обратились 32 человека — двое взрослых и 30 детей. В последующие четыре дня в больницу обратились еще 14 детей. Всем был выставлен диагноз «острая гастроэнтеропатия, вызванная вирусом Норуолк».

Норовирус был выявлен у всех госпитализированных, а также у двух сотрудников пищеблока и в трех смывах, взятых с посуды и разделочного инвентаря в школьной столовой. Кроме того, в двух пробах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.