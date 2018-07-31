Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В греческих пожарах обвинили Россию - СМИ
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
За что бьют в Турции российских туристов
Муж отключил умирающую жену от аппаратов и услышал: «Я буду»
Эти фото — просто космосНочное небо показали с неожиданных ракурсов
Украинские спортсмены смеялись и не помогли тонувшей россиянке
Поклонская жестко ответила на обвинения Родниной
Плетнев с семьей, Стриженовы, Денев: звезды на кинофестивале
8-летняя дочь Алены Хмельницкой дебютировала на ТВ: первые фото
42-летняя бывшая жена Сафонова Елена умерла от пагубной привычки
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Дворкович впервые сделал заявление об уголовном деле однокурсника
МИД отреагировал на наказание за Крымский мост
Волочкова надела откровенное платье в суд - СМИ
86-летний Беляев скончался в Москве
Зачем в Советском Союзе обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей
Фоторепортажи
8Первая полноформатная встреча Путина и Трампа
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
11:52 (мск), источник: Интерфакс

Штрафами отделались повар и директор школы в Татарстане, где отравились более 40 детей

Казань. 31 июля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Суд в Татарстане вынес приговор бывшему повару и директору Казанбашской школы Арского района республики, по вине которых более 40 школьников попали в больницу с кишечной инфекцией, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе суда.

«Потерпевшие просили суд прекратить производству по делу за примирением сторон. Гособвинение — вынести обвинительный приговор с назначением штрафа: директору в виде 80 тыс. рублей, а повару — в 25 тыс. рублей. Суд приговорил подсудимых к штрафам в 70 тыс. рублей (директора) и в 20 тыс. рублей (повара)», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, 10 февраля в приемный покой Арской районной больницы после приема пищи в школьной столовой обратились 32 человека — двое взрослых и 30 детей. В последующие четыре дня в больницу обратились еще 14 детей. Всем был выставлен диагноз «острая гастроэнтеропатия, вызванная вирусом Норуолк».

Норовирус был выявлен у всех госпитализированных, а также у двух сотрудников пищеблока и в трех смывах, взятых с посуды и разделочного инвентаря в школьной столовой. Кроме того, в двух пробах обнаружены бактерии группы кишечной палочки.

Вероятным источником инфекции послужили сотрудники пищеблока школы, распространение заболевания среди учащихся произошло из-за несоблюдения сотрудниками столовой правил личной гигиены, обработки посуды и инвентаря, технологии приготовления блюд, санитарно-дезинфекционного режима, что подтверждается результатами лабораторных исследований.

Все новости региона
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
«Шенген» за четыре дня: новые правила получения виз разных стран
В Италии убили пса-героя, спасавшего людей после землетрясения
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору арбузов и дынь
Художница высмеяла однотипные снимки туристов (фото)
Спорт
Головин в «Монако». Как это будет О переходе 22-летнего полузащитника сборной России из ЦСКА в клуб с Лазурного берега было объявлено 27 июля. Однако он еще не начал тренироваться с командой
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Власти Москвы пообещали предоставить «Дому-2» новую площадку
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь