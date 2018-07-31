Лжесотрудники Роспотребнадзора в Хабаровске вымогают деньги и алкоголь

В Хабаровске у мошенников набирает популярность Роспотребнадзор, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам обманутых предпринимателей, аферисты используют следующую схему. Утром они звонят предпринимателю, представляются заместителем начальника хабаровского управления надзорного органа. И «предупреждают», что в течение дня к нему приедет внеплановая проверка Роспотребнадзора из Москвы. Позвонивший предлагает уладить все вопросы всего за 10 тыс рублей. Их предлагается перевести на банковскую карту. Кроме того, мошенник просит приобрести качественный алкоголь и с ним явиться к нему на прием в Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

К сожалению, некоторые предприниматели верят аферистам и выполняют их просьбы.

— Новые случаи обращений мы фиксируем почти каждый день, в том числе 31 июля. А в прошлую пятницу по этому вопросу к нам обратились сразу 5 человек за день, — рассказала пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю Анастасия Судакова.