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11:55 (мск), источник: Newslab.ru

В Емельяновском районе врач отказался реанимировать пожилую пациентку

Женщина умерла, а врач задним числом записал, что провел все необходимые мероприятия.

Источник: AP 2018

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении врача, который отказался реанимировать умирающую пенсионерку.

Как пояснили в краевом следственном управлении, под следствие попал анестезиолог-реаниматолог палаты интенсивной терапии Емельяновской центральной районной больницы. 13 апреля этого года мужчина дежурил в больнице и отказался оказать медицинскую помощь 86-летней женщине.

Следящая за ней аппаратура подала сигнал об остановке сердечной деятельности и кровообращения, но врач решил не проводить реанимационные мероприятия. Кроме этого, он дал устное указание медсестре отключить аппарат искусственной вентиляции легких и следящую аппаратуру. Женщина умерла, а врач внес в историю болезни информацию о том, что пытался реанимировать пациентку, но не смог.

В отношении врача возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

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