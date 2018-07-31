В Емельяновском районе врач отказался реанимировать пожилую пациентку
Женщина умерла, а врач задним числом записал, что провел все необходимые мероприятия.
Женщина умерла, а врач задним числом записал, что провел все необходимые мероприятия.
В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении врача, который отказался реанимировать умирающую пенсионерку.
Как пояснили в краевом следственном управлении, под следствие попал
Следящая за ней аппаратура подала сигнал об остановке сердечной деятельности и кровообращения, но врач решил не проводить реанимационные мероприятия. Кроме этого, он дал устное указание медсестре отключить аппарат искусственной вентиляции легких и следящую аппаратуру. Женщина умерла, а врач внес в историю болезни информацию о том, что пытался реанимировать пациентку, но не смог.
В отношении врача возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности в следствии ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.