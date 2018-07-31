В Емельяновском районе врач отказался реанимировать пожилую пациентку

Источник: AP 2018

В Красноярском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении врача, который отказался реанимировать умирающую пенсионерку.

Как пояснили в краевом следственном управлении, под следствие попал анестезиолог-реаниматолог палаты интенсивной терапии Емельяновской центральной районной больницы. 13 апреля этого года мужчина дежурил в больнице и отказался оказать медицинскую помощь 86-летней женщине.

Следящая за ней аппаратура подала сигнал об остановке сердечной деятельности и кровообращения, но врач решил не проводить реанимационные мероприятия. Кроме этого, он дал устное указание медсестре отключить аппарат искусственной вентиляции легких и следящую аппаратуру. Женщина умерла, а врач внес в историю болезни информацию о том, что пытался реанимировать пациентку, но не смог.