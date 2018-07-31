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11:48 (мск), источник: Комсомольская правда

«Я его сразу узнал, но виду не подал»: красноярец помог задержать сбежавшего из колонии преступника

Он увидел и запомнил ориентировку, а спустя несколько дней нос к носу столкнулся с беглецом на улице.

Источник: Комсомольская правда

В последние два месяца из колоний-поселений Красноярского края сбежали аж пятеро осужденных — как специально! Бежали по одному сценарию: уходили с утра на работу и с концами, на вечерней перекличке не появлялись. Статьи разные — кто сидел за кражу, кто за мошенничество, кто за нанесение «тяжких телесных». Ориентировки не успевали появляться в СМИ и на улицах одна за другой.

Источник: Комсомольская правда

В одном из беглецов 33-летний Анатолий Яценко, он уже пять лет работает во ФГУП «Охрана» (организация осуществляет военизированную охрану промышленных предприятий) узнал бывшего соседа — Вячеслава Стецика. Когда-то, несколько лет назад, жили в одном доме, но лично знакомы не были. Невысокая худосочная фигура парня с короткой стрижкой почему-то запомнилась Анатолию. И тут он узнает, что у Стецика большой послужной список: он неоднократно судим за кражи, мошенничества — и это в 23 года! И вот же — 30 июня сбежал из колонии-поселения в Сухобузимском районе вместе с двумя другими зэками.

Анатолий машинально подумал: надо запомнить телефоны, которые в ориентировке, вдруг пригодятся. Как же он удивился, когда спустя пару дней столкнутся с беглым заключенным нос к носу возле бывшего дома.

— Я приехал туда по делам 4 июля, шел к подъезду и бросил взгляд на странного парня. Он сидел на лавке. Ничего не делал, просто сидел один, днем. Был одет в обычную одежду: футболка, брюки. Я его сразу узнал, но виду не подал. Поднялся по лестнице на пару этажей и тут же позвонил по телефону, который был указан в ориентировке.

За беглецом быстро примчались сотрудники отдела розыска ГУФСИНа. Операция по задержанию заняла несколько минут: Стецик не оказывал сопротивления, поняв, что это бесполезно. Правда, страшно удивился тому, как его нашли. К слову, его вольная жизнь продолжалась всего 4 дня. (Подельника задержали «оперативным путем», — следователи высчитали его местонахождение через несколько дней — успел добежать до Челябинска. А третий еще пока скрывается).

Источник: Комсомольская правда

За помощь в поимке беглого преступника Анатолий Яценко получил благодарность от ГУФСИНа и вознаграждение — 30 тысяч. Признается: радости как таковой, удовольствия от случившегося испытывать не может. Обидно, что так сложилась жизнь бывшего соседа… Но безопасность окружающих важнее: мало ли, что он еще мог натворить.

— Надеюсь, когда выйдет на свободу, уже по закону, возьмется за ум, — искренне говорит Анатолий. — Мне бы очень этого хотелось.

Хроника побегов.

1 июля из колонии-поселения в поселке Миндерла Сухобузимского района ушли трое заключенных: 33-летний Сергей Жилин (осужден на 4 года за кражу), 30-летний Валерий Бойкой (5 лет за угон) и 23-летний Вячеслав Стецик (5 лет за угон). Спустя 4 дня Стецик был задержан в Красноярске, Бойко — в Челябинской области. Розыск осужденного Жилина продолжается. Обратите внимание на ориентировку ниже. Возможно, вы могли видеть этого человека.

4 июля из минусинской колонии-поселения ушел 30-летний Максим Бородулин, отбывающий 6-летний срок за разбой и грабеж. 6 июля в Минусинске возле магазина он подошел к сотруднику ГУФСИН, представился и попросил сообщить о себе в родную колонию. За эти два дня гражданин успел вновь совершить кражу и угон. А ведь до конца срока ему оставалось всего полгода.

Источник: Комсомольская правда

13 июля в минусинской колонии-поселении днем обнаружили отсутствие Эдуарда Козлова, 1967 года рождения, осужденного к 3,5 годам за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. 20 июля он был задержан в поселке Тубинск, недалеко от Минусинска.

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