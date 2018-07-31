«Я его сразу узнал, но виду не подал»: красноярец помог задержать сбежавшего из колонии преступника
Он увидел и запомнил ориентировку, а спустя несколько дней нос к носу столкнулся с беглецом на улице.
Он увидел и запомнил ориентировку, а спустя несколько дней нос к носу столкнулся с беглецом на улице.
В последние два месяца из
В одном из беглецов 33-летний Анатолий Яценко, он уже пять лет работает во ФГУП «Охрана» (организация осуществляет военизированную охрану промышленных предприятий) узнал бывшего соседа — Вячеслава Стецика.
Анатолий машинально подумал: надо запомнить телефоны, которые в ориентировке, вдруг пригодятся. Как же он удивился, когда спустя пару дней столкнутся с беглым заключенным нос к носу возле бывшего дома.
— Я приехал туда по делам 4 июля, шел к подъезду и бросил взгляд на странного парня. Он сидел на лавке. Ничего не делал, просто сидел один, днем. Был одет в обычную одежду: футболка, брюки. Я его сразу узнал, но виду не подал. Поднялся по лестнице на пару этажей и тут же позвонил по телефону, который был указан в ориентировке.
За беглецом быстро примчались сотрудники отдела розыска ГУФСИНа. Операция по задержанию заняла несколько минут: Стецик не оказывал сопротивления, поняв, что это бесполезно. Правда, страшно удивился тому, как его нашли. К слову, его вольная жизнь продолжалась всего 4 дня. (Подельника задержали «оперативным путем», — следователи высчитали его местонахождение через несколько дней — успел добежать до Челябинска. А третий еще пока скрывается).
За помощь в поимке беглого преступника Анатолий Яценко получил благодарность от ГУФСИНа и вознаграждение — 30 тысяч. Признается: радости как таковой, удовольствия от случившегося испытывать не может. Обидно, что так сложилась жизнь бывшего соседа… Но безопасность окружающих важнее: мало ли, что он еще мог натворить.
— Надеюсь, когда выйдет на свободу, уже по закону, возьмется за ум, — искренне говорит Анатолий. — Мне бы очень этого хотелось.
Хроника побегов.
1 июля из
4 июля из минусинской
13 июля в минусинской