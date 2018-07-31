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12:17 (мск), источник: РИА Крым

Крымчанин украл партию солнечных очков на 780 тысяч рублей

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Житель Симферополя взломал склад и похитил партию солнцезащитных очков известных брендов на сумму более 780 тыс рублей, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Источник: РИА "Новости"

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый безработный 32-летний местный житель. По данным полиции, он состоит на учете у врача-нарколога как наркозависимый. По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли похищенное имущество.

«Задержанный признался в совершении данного преступления. С его слов, партию с очками он хотел продать на одном из рынков города, а деньги потратить на покупку наркотических средств», — отметили в ведомстве.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет.

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