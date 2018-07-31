Крымчанин украл партию солнечных очков на 780 тысяч рублей

Источник: РИА "Новости"

По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый безработный 32-летний местный житель. По данным полиции, он состоит на учете у врача-нарколога как наркозависимый. По месту жительства подозреваемого сотрудники полиции провели осмотр, в ходе которого обнаружили и изъяли похищенное имущество.

«Задержанный признался в совершении данного преступления. С его слов, партию с очками он хотел продать на одном из рынков города, а деньги потратить на покупку наркотических средств», — отметили в ведомстве.