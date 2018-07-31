Крымчанин украл партию солнечных очков на 780 тысяч рублей
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Житель Симферополя взломал склад и похитил партию солнцезащитных очков известных брендов на сумму более 780 тыс рублей, сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Житель Симферополя взломал склад и похитил партию солнцезащитных очков известных брендов на сумму более 780 тыс рублей, сообщает
По подозрению в совершении преступления задержан ранее судимый безработный 32-летний местный житель. По данным полиции, он состоит на учете у
«Задержанный признался в совершении данного преступления. С его слов, партию с очками он хотел продать на одном из рынков города, а деньги потратить на покупку наркотических средств», — отметили в ведомстве.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 3 статьи 158 УК РФ. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до шести лет.