Красноярского полицейского осудят за избиение курильщика
В Красноярске расследуется дело о превышении полицейским своих полномочий.
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В Красноярске расследуется дело о превышении полицейским своих полномочий.
10 апреля во время пешего патрулирования полицейские обнаружили в одном из подъездов жилого дома курящего мужчину. Сотрудники решили задержать курильщика по факту совершения административного правонарушения, однако мужчина попытался убежать. Во время погони один из полицейских схватил нарушителя и нанес ему удар в область паха, тем самым нанеся тяжкий вред его здоровью, сообщает
Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий отправлено на рассмотрение в суд.