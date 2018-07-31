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11:44 (мск), источник: НИА Красноярск

Красноярского полицейского осудят за избиение курильщика

В Красноярске расследуется дело о превышении полицейским своих полномочий.

10 апреля во время пешего патрулирования полицейские обнаружили в одном из подъездов жилого дома курящего мужчину. Сотрудники решили задержать курильщика по факту совершения административного правонарушения, однако мужчина попытался убежать. Во время погони один из полицейских схватил нарушителя и нанес ему удар в область паха, тем самым нанеся тяжкий вред его здоровью, сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий отправлено на рассмотрение в суд.

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