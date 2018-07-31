Красноярского полицейского осудят за избиение курильщика

10 апреля во время пешего патрулирования полицейские обнаружили в одном из подъездов жилого дома курящего мужчину. Сотрудники решили задержать курильщика по факту совершения административного правонарушения, однако мужчина попытался убежать. Во время погони один из полицейских схватил нарушителя и нанес ему удар в область паха, тем самым нанеся тяжкий вред его здоровью, сообщает пресс-служба краевого следственного комитета.