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11:58 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

В южноуральском СК прокомментировали задержание главы пенсионного фонда

МАГНИТОГОРСК, 31 июля, ФедералПресс. Женщину подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.

Начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Магнитогорске Любовь Штейн стала фигурантом уголовного дела. Она проходит подозреваемой сразу по двум статьям: злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и получение взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.

Женщина задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ведомстве уточняют, что преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается.

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