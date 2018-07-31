В южноуральском СК прокомментировали задержание главы пенсионного фонда
МАГНИТОГОРСК, 31 июля, ФедералПресс. Женщину подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.
МАГНИТОГОРСК, 31 июля, ФедералПресс. Женщину подозревают во взяточничестве и злоупотреблении полномочиями.
Начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Магнитогорске Любовь Штейн стала фигурантом уголовного дела. Она проходит подозреваемой сразу по двум статьям: злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и получение взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает
Женщина задержана. Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения. В ведомстве уточняют, что преступления выявлены сотрудниками регионального управления ФСБ России. Расследование уголовного дела продолжается.