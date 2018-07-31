В южноуральском СК прокомментировали задержание главы пенсионного фонда

Начальник управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Магнитогорске Любовь Штейн стала фигурантом уголовного дела. Она проходит подозреваемой сразу по двум статьям: злоупотребление должностными полномочиями (часть 1 статьи 285 УК РФ) и получение взятки за незаконные действия (часть 3 статьи 290 Уголовного кодекса России). Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Челябинской области.