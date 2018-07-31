Наркокурьеров, которые везли наркотики в Пермь, задержали в Казани
У граждан из ближнего зарубежья обнаружили 10 кг синтетических веществ.
У граждан из ближнего зарубежья обнаружили 10 кг синтетических веществ.
В Казани на пропускном пункте «Малиновка» на 777 км трассы
Задержанные пояснили, что наркотики они получили от неизвестных лиц, с которыми познакомились в интернете. В дальнейшем планировалось распространить наркотики через
Главным следственным управлением МВД Татарстана возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее мы писали, что бывшего замминистра здравоохранения Прикамья оштрафовали за мошенничество. Его приговорили к штрафу в размере 450 тысяч рублей. Все деньги, полученные незаконным путем, были возмещены