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13:00 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгодонске пропал 78-летний пенсионер

В городе Волгодонске Ростовской области ищут пенсионера, который пропал в минувший четверг, 26 июля.

Как рассказали поисковики 78-летний Виктор Никонов вышел из своего дома, расположенного в городе атомщиков на улице Энтузиастов. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно ни родным, ни близким.

— Известно, что он был одет в серые брюки, светлую рубашку в полоску с коротким рукавом и сандалии коричневого цвета, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алрет Юг». — Рост мужчины — 162 сантиметра, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые.

Волонтеры просят горожан не проходить мимо и оказать помощь Виктору Петровичу, если вдруг случайно он встретится на пути. Известно, что пожилой житель города Волгодонска дезориентирован и нуждается в медицинской помощи.

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