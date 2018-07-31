В Волгодонске пропал 78-летний пенсионер

Как рассказали поисковики 78-летний Виктор Никонов вышел из своего дома, расположенного в городе атомщиков на улице Энтузиастов. Однако до сих пор его местонахождение неизвестно ни родным, ни близким.

— Известно, что он был одет в серые брюки, светлую рубашку в полоску с коротким рукавом и сандалии коричневого цвета, — рассказали в поисковом отряде «Лиза Алрет Юг». — Рост мужчины — 162 сантиметра, среднего телосложения, глаза голубые, волосы седые.