В Татарстане объявили в розыск свыше 800 должников по алиментам

Найти пока удалось только 554 жителя.

— Классический неплательщик алиментов, как правило, мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Таких в Татарстане свыше 11 тысяч человек. Что касается женщин, то должников по алиментам среди них в разы меньше — в Татарстане в отношении женщин на исполнении находится 2 487 производств о взыскании алиментный платежей, — сообщил Игорь Безуевский.

Сейчас приставы, профильные ведомства и правительство региона обсуждают возможность обязать работодателей, медицинские учреждения и страховые фирмы сообщать о должниках по алиментам, а также привлекать СМИ к их порицанию.

— Мы обсуждаем возможность обязать работодателей сообщать, если они принимают на работу должника, страховые фирмы о выплатах, больницы — о том, обращались ли они за помощью. Нам говорят про врачебную тайну, но мы просто хотим знать, обращался человек или нет, диагноз нам не нужен. Речь идет не об обмене данными, а о взаимодействии баз данных, — сказал Безуевский.