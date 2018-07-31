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13:05 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане объявили в розыск свыше 800 должников по алиментам

В Татарстане в этом году объявили в розыск 802 должника по алиментам, рассказал на заседании в Кабмине РТ и.о. руководителя УФССП по РТ Игорь Безуевский.

Найти пока удалось только 554 жителя.

 — Классический неплательщик алиментов, как правило, мужчина в возрасте от 30 до 42 лет. Таких в Татарстане свыше 11 тысяч человек. Что касается женщин, то должников по алиментам среди них в разы меньше — в Татарстане в отношении женщин на исполнении находится 2 487 производств о взыскании алиментный платежей, — сообщил Игорь Безуевский.

Сейчас приставы, профильные ведомства и правительство региона обсуждают возможность обязать работодателей, медицинские учреждения и страховые фирмы сообщать о должниках по алиментам, а также привлекать СМИ к их порицанию.

 — Мы обсуждаем возможность обязать работодателей сообщать, если они принимают на работу должника, страховые фирмы о выплатах, больницы — о том, обращались ли они за помощью. Нам говорят про врачебную тайну, но мы просто хотим знать, обращался человек или нет, диагноз нам не нужен. Речь идет не об обмене данными, а о взаимодействии баз данных, — сказал Безуевский.

Всего с начала года приставы взыскали 415 миллионов рублей алиментов с должников по алиментам.

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