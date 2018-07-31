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11:53 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе задержали пьяного таксиста

Вчера ночью, в столичном секторе Рышкановка, патрульные полицейские заметили в одном из дворов очень странно припаркованный автомобиль.

Когда они подошли к водителю и попытались с ним поговорить, оказалось, что мужчина изрядно пьян.

Полицейские выяснили, что водителем автомобиля является сотрудник одной из местных служб такси. Алкогольное опьянение позже доказали и тесты. В крови у мужчины обнаружили 0,63 промилле алкоголя, что существенно превышает норму.

При задержании таксист заявил, что у него выходной и он не работал с людьми в тот день. Однако, объяснить, почему он пьяный сидел за рулем автомобиля, принадлежавшего фирме, мужчина так и не смог. Теперь таксисту грозит крупный штраф. Машина находится на специально стоянке полиции.

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