В Кишиневе задержали пьяного таксиста

Полицейские выяснили, что водителем автомобиля является сотрудник одной из местных служб такси. Алкогольное опьянение позже доказали и тесты. В крови у мужчины обнаружили 0,63 промилле алкоголя, что существенно превышает норму.

При задержании таксист заявил, что у него выходной и он не работал с людьми в тот день. Однако, объяснить, почему он пьяный сидел за рулем автомобиля, принадлежавшего фирме, мужчина так и не смог. Теперь таксисту грозит крупный штраф. Машина находится на специально стоянке полиции.