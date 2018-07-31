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12:01 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Бодайбо осудили главного врача и бухгалтера районной больницы

Бодайбинский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении главного врача и главного бухгалтера районной больницы, обвиняемых за злоупотребление должностными полномочиями. Об этом 31 июля 2018 года сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Источник: AP 2018

В суде установлено, что в 2010 году главный врач и главный бухгалтер больницы, которые являются мужем и женой, учредили медицинский центр «Профмед», в сферу деятельности которого входило проведение медицинских осмотров, требующих проведение лабораторных исследований.

В 2014—2016 годах между больницей и ООО МЦ «Профмед» были заключены договоры на производство исследований, при исполнении которых главный бухгалтер изготовил, а главный врач подписал и выставил на оплату в адрес центра акты об оказании услуг, счета, счета-фактуры, в которых были занижены цены на услуги больницы. В результате районная больница недополучила более 2,2 млн. рублей.

Суд признал подсудимых виновными в совершении преступления и назначил каждому наказание в виде штрафа в размере 70 тыс. рублей.

Причиненный ущерб был возмещен добровольно в ходе проверки органов прокуратуры.

Приговор в законную силу не вступил.

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