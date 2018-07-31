В Бодайбо осудили главного врача и бухгалтера районной больницы

В суде установлено, что в 2010 году главный врач и главный бухгалтер больницы, которые являются мужем и женой, учредили медицинский центр «Профмед», в сферу деятельности которого входило проведение медицинских осмотров, требующих проведение лабораторных исследований.

В 2014—2016 годах между больницей и ООО МЦ «Профмед» были заключены договоры на производство исследований, при исполнении которых главный бухгалтер изготовил, а главный врач подписал и выставил на оплату в адрес центра акты об оказании услуг, счета, счета-фактуры, в которых были занижены цены на услуги больницы. В результате районная больница недополучила более 2,2 млн. рублей.