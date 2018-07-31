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12:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Бывший главврач новосибирской больницы стала фигуранткой нового уголовного дела

Бывший главный врач детской городской клинической больницы № 3 в Новосибирске Наталья Никифорова, обвиняемая в хищении свыше 10 млн руб. средств учреждения, стала фигуранткой уголовного дела о вымогательстве крупной взятки.

Как сообщает следственный комитет по региону, в 2015—2016 годах главный врач больницы получила взятку в размере 800 тыс. руб. от директора компании, поставляющей лекарственные средства в медучреждения Новосибирска. Следствие считает, что средства полагались Наталье Никифоровой за «способствование в прохождении аукционов в условиях, исключающих конкуренцию». Главврач угрожала директору прекратить поставки препаратов в больницу, если бы не получила от него запрашиваемую сумму.

Силовики задержали Наталью Никифорову в начале июля в рамках уголовного дела о хищении свыше 10 млн руб. детской горбольницы № 3, которую она возглавляла больше четверти века. По версии следствия, эти средства поступили в учреждение в качестве оплаты за предоставление VIP-палат. Заельцовский райсуд Новосибирска отправил ее под домашний арест, хотя следствия ходатайствовало об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Илья Галагуз.

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