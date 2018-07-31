Лидера фанатской группировки ЦСКА Еinfach Jugend арестовали за драку

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Мера пресечения была избрана 30 июля по делу о хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Решение об аресте Денисова подтвердила «Ленте.ру» представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК Наталья Федорова.

По ее словам, драка не была связана с фанатским движением. Следствием установлено, что конфликт между Денисовым и погибшим был вызван бытовыми причинами.

Словесная перепалка между мужчинами произошла в вагоне-ресторане, а через несколько часов уже на платформе Курского вокзала ссоры переросла в драку, в результате которой один из участников конфликта погиб, пояснил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По данным СК, 27 июля в 2:15 по московскому времени во время стоянки пассажирского поезда № 59 сообщением Санкт-Петербург — Нижний Новгород на одной из платформ Курского вокзала в результате конфликта между двумя группами молодых людей 30-летнего пассажира избили, из-за чего он скончался на месте. Еще двое пассажиров поезда пострадали, один из них госпитализирован.

Некоторые участники конфликта были пьяны, отметили в СК.

Было возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего»).