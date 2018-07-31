За убийство волгоградца в кафе сержант и его друзья получили 35 лет колонии на пятерых

Источник: Комсомольская правда

Это произошло в ночь с 22 на 23 февраля. В тот день контрактник Конюхов, который служит в одной из воинских частей Камышина, вместе с друзьями — Волчковым, Долгих и двумя братьями Лутовиновыми отдыхали в кафе. За соседним с ними столиком отдыхали и потерпевший с другом. В пьяном угаре между компаниями завязалась ссора. Парни вышли на улицу, где завязалась драка. Пятеро молодых людей напали на одного. Они били его ногами до тех пор, пока тот не скончался от полученных травм.

Лутовиновы и Волчков заявили, что били не сильно, и, мол, от их ударов парень не могу умереть. Конюхов вообще отрицал свою причастность к избиению. И только Долгих признал свою вину.

Тем не менее, суд признал виновными всех пятерых участников того конфликта. Приговор жесткий: сержанту Конюхову дали 7,3 лет «строгача», Волчкову — 6 лет колонии строгого режима, Долгих — 7 с половиной лет «строгача», столько же Роману Лутовинову, а его брату Евгению Лутовинову — 7 лет и 3 месяца колонии строгого режима.