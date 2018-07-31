В Гусеве нашли тело мужчины, пропавшего после похода на озеро
В озере Бездонном в Гусеве обнаружили тело мужчины, который пропал 25 июля. Об этом «Клопс» рассказала старший помощник следователя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
В озере Бездонном в Гусеве обнаружили тело мужчины, который пропал 25 июля. Об этом «Клопс» рассказала старший помощник следователя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.
Тело нашли дети, которые купались в озере. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, извлекли погибшего из воды.
Следователь не обнаружил в ходе осмотра видимых повреждений. Будет проведена экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам примут процессуальное решение.
32-летний мужчина пропал 25 июля.