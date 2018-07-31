В Гусеве нашли тело мужчины, пропавшего после похода на озеро

В Гусеве нашли тело мужчины, пропавшего после похода на озеро

В озере Бездонном в Гусеве обнаружили тело мужчины, который пропал 25 июля. Об этом «Клопс» рассказала старший помощник следователя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.