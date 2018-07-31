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15:14 (мск), источник: Клопс.ru

В Гусеве нашли тело мужчины, пропавшего после похода на озеро

В озере Бездонном в Гусеве обнаружили тело мужчины, который пропал 25 июля. Об этом «Клопс» рассказала старший помощник следователя СУ СК РФ по Калининградской области Наталья Гацко.

Тело нашли дети, которые купались в озере. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, извлекли погибшего из воды.

Следователь не обнаружил в ходе осмотра видимых повреждений. Будет проведена экспертиза для установления точной причины смерти. По результатам примут процессуальное решение.

32-летний мужчина пропал 25 июля.

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