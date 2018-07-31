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12:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Ночью в подъезде дома на Хользунова загорелась детская коляска

Причину выясняют.

Минувшей ночью в подъезде дома № 74 на улице Хользунова вспыхнула детская коляска. Это случилось сегодня, 31 июля, около четырех часов утра. Жильцы сумели сами справиться с ситуацией, и пламя не перекинулось на другие предметы. Ночью такое возгорание чревато большим числом жертв. К счастью, огонь потушили и никто не пострадал. Тем не менее, сотрудники МЧС прибыли на место. Туда приехали 35 пожарных.

Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области, причину, по которой коляска загорелась, сейчас выясняют.

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