Домодедово снова получило анонимное письмо с угрозами

Источник: AP 2018

«Злоумышленники вновь направили в адрес аэропорта письмо с угрозами удаленно вмешаться в управление воздушным движением. Они требуют от аэропорта выкуп в биткоинах», — сказал источник во вторник «Интерфаксу».

По его словам, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля. «Это касается как безопасности на входных группах, аэровокзале, так и дополнительных мер внутри аэропортовых служб. В частности, усиленные меры контроля доступа, а также усилена защита внешних и внутренних компьютерных сетей», — сказал источник.

В свою очередь, в пресс-службе «Домодедово» заверили, что угрозы безопасности пассажиров и работе аэропорта нет.

«При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. Угрозы работе аэропорта нет», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.