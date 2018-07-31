Домодедово снова получило анонимное письмо с угрозами
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Неизвестные вновь шантажируют Домодедово угрозами удаленного вмешательства в работу навигационных систем, сообщил источник в службах аэропорта.
Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Неизвестные вновь шантажируют Домодедово угрозами удаленного вмешательства в работу навигационных систем, сообщил источник в службах аэропорта.
«Злоумышленники вновь направили в адрес аэропорта письмо с угрозами удаленно вмешаться в управление воздушным движением. Они требуют от аэропорта выкуп в биткоинах», — сказал источник во вторник «Интерфаксу».
По его словам, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля. «Это касается как безопасности на входных группах, аэровокзале, так и дополнительных мер внутри аэропортовых служб. В частности, усиленные меры контроля доступа, а также усилена защита внешних и внутренних компьютерных сетей», — сказал источник.
«При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. Угрозы работе аэропорта нет», — сказали «Интерфаксу» в
На минувшей неделе на электронную почту