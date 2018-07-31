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14:04 (мск), источник: Интерфакс

Домодедово снова получило анонимное письмо с угрозами

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU — Неизвестные вновь шантажируют Домодедово угрозами удаленного вмешательства в работу навигационных систем, сообщил источник в службах аэропорта.

Источник: AP 2018

«Злоумышленники вновь направили в адрес аэропорта письмо с угрозами удаленно вмешаться в управление воздушным движением. Они требуют от аэропорта выкуп в биткоинах», — сказал источник во вторник «Интерфаксу».

По его словам, в аэропорту усилены меры безопасности и контроля. «Это касается как безопасности на входных группах, аэровокзале, так и дополнительных мер внутри аэропортовых служб. В частности, усиленные меры контроля доступа, а также усилена защита внешних и внутренних компьютерных сетей», — сказал источник.

В свою очередь, в пресс-службе «Домодедово» заверили, что угрозы безопасности пассажиров и работе аэропорта нет.

«При анонимных угрозах предусмотрены стандартные процедуры безопасности. Этот случай не исключение. После поступления информации совместно с силовыми структурами введены необходимые дополнительные меры для обеспечения безопасности. Угрозы работе аэропорта нет», — сказали «Интерфаксу» в пресс-службе.

На минувшей неделе на электронную почту контакт-центра аэропорта уже поступало электронное письмо с угрозами удаленно вмешаться в работу навигационной аппаратуры аэропорта.

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