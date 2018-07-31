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12:31 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре на Южном шоссе водитель «Приоры» покалечил мотоциклиста

Получивший травмы мотоциклист госпитализирован.

В понедельник, 30 июля, в 00:45, в Самаре на Южном шоссе 19-летний водитель «Лады Приоры», следовавший со стороны улицы Промышленности, при перестроении возле дома № 1/1 не уступил дорогу ехавшему в попутном направлении мотоциклу Honda и столкнулся с ним, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.

Сбитый автомобилем 30-летний мотоциклист получил травмы ноги и плеча. Пострадавший госпитализирован в больницу.

По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения водитель автомобиля и мотоциклист были трезвы.

По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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