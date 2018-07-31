В Самаре на Южном шоссе водитель «Приоры» покалечил мотоциклиста
Получивший травмы мотоциклист госпитализирован.
Получивший травмы мотоциклист госпитализирован.
В понедельник, 30 июля, в 00:45, в Самаре на Южном шоссе 19-летний водитель «Лады Приоры», следовавший со стороны улицы Промышленности, при перестроении возле дома № 1/1 не уступил дорогу ехавшему в попутном направлении мотоциклу Honda и столкнулся с ним, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
Сбитый автомобилем 30-летний мотоциклист получил травмы ноги и плеча. Пострадавший госпитализирован в больницу.
По данным инспекторов ГИБДД, во время столкновения водитель автомобиля и мотоциклист были трезвы.
По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.