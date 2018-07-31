Девушка-«заяц» избила 50-летнего контролера в Гродно

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Безбилетница избила контролера в Гродно, в ее отношении возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Инцидент произошел на одной из остановок Бульвара Ленинского комсомола. Гродненка 1997 года рождения не смогла предъявить контролеру талон или проездной билет, что повлекло конфликт.

«Дошло до того, что девушка сбила 50-летнего мужчину с ног, повалила на землю и нанесла несколько ударов по телу, причем представительница слабого пола была скорее хрупкой комплекции, но, как выяснилось, ранее занималась тайским боксом», — сообщил заместитель начальника Ленинского РОВД Александр Мельников.

В милиции отметили, что потерпевший был членом добровольной дружины и осуществлял законную деятельность по пресечению правонарушения: за безбилетный проезд в Беларуси предусмотрена административная ответственность.