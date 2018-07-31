Генпрокуратура пояснила, почему не выдали Бишкеку беглого Усенова

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 31 июл — Sputnik. Генеральная прокуратура Беларуси дважды отказывала Бишкеку на запросы о розыске и выдаче бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова.

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«Генеральная прокуратура Беларуси 7 июля 2018 года отказала в выдаче Усенова в Кыргызскую Республику поскольку имела веские основания полагать, что ходатайство о выдаче связано с его преследованием по признаку политических убеждений», — сообщили Sputnik во вторник в генпрокуратуре Беларуси.

Там также уточнили, что первый запрос от компетентных органов Кыргызстана поступил в Минск в конце 2017 года.

«В адрес Генеральной прокуратуры Беларуси 20 декабря 2017 года поступило ходатайство Генпрокуратуры Кыргызской Республики о принятии мер по розыску и задержанию на территории РБ бывшего Премьер-министра Усенова Данияра Токтогуловича за совершение им на посту мэра города Бишкека ряда коррупционных преступлений», — рассказали в надзорном ведомстве.

В силу положений статьи 21 Конвенции СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года генпрокуратура 12 февраля 2018 года отказала в исполнении данного ходатайства, поскольку оказание такой помощи противоречило законодательству белорусской стороны, сказали собеседники Sputnik.

По их словам, на адрес Генеральной прокуратуры Беларусь на 5 апреля 2018 года поступило еще одно ходатайство Генпрокуратуры Кыргызской Республики о выдаче Усенова для приведения в исполнение приговора Первомайского районного суда Бишкека от 7 июня 2013 года, который вступил в законную силу 11 февраля 2015 года.

Он был заочно осужден к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества за злоупотребление должностным положением и нарушение земельного законодательства.