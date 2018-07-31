В США воры украли акулу из океанариума и попытались продать

По имеющимся данным, три посетителя спрятали в коляске калифорнийскую бычью акулу размером примерно 2 фута (61 см) и вывезли ее из океанариума, после чего, по словам владельца Аммона Ковино, попытались продать ее через фейсбук. Подозреваемых удалось обнаружить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Это полное безумие. Они стянули акулу прямо из аквариума. Аммон Ковино

По его словам, трое подозреваемых дождались, пока отвернется охранник, выловили акулу из аквариума сетью и положили в ведро, после чего уехали на машине. Сотрудники заметили текущую из коляски воду и после отказа показать ее содержимое записали номера автомобиля подозреваемых, которые вместе с записями с камер передали полиции.