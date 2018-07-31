Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Побывав в Крыму, возмущенная Шарапова не сдержала эмоций
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Как рожают в Греции: откровенный рассказ мамы
Почему в СССР обои клеили на газеты?
У "Арматы" нашли огромный недостаток - СМИ
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
5 поступков, которые выдадут твой социальный статус
Сколько стоит гардероб Меган Маркл
Кошка села в салон «Мерседеса»: убыток 1,5 млн рублей
Законы подлости в отпуске и перед ним. Что делать?
Как в Японии решают проблему с мусором, используя опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Фоторепортажи
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
12:52 (мск), источник: Газета.Ру

В США воры украли акулу из океанариума и попытались продать

В США трое человек вывезли на коляске из Аквариума Сан-Антонио акулу. Полиция Техаса уже заявила о поимке подозреваемых, сообщает USA Today.

По имеющимся данным, три посетителя спрятали в коляске калифорнийскую бычью акулу размером примерно 2 фута (61 см) и вывезли ее из океанариума, после чего, по словам владельца Аммона Ковино, попытались продать ее через фейсбук. Подозреваемых удалось обнаружить благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Во время загрузки произошла ошибка.
Это полное безумие. Они стянули акулу прямо из аквариума.
Аммон Ковино

По его словам, трое подозреваемых дождались, пока отвернется охранник, выловили акулу из аквариума сетью и положили в ведро, после чего уехали на машине. Сотрудники заметили текущую из коляски воду и после отказа показать ее содержимое записали номера автомобиля подозреваемых, которые вместе с записями с камер передали полиции.

Владелец океанариума заявил, что акулу невредимой вернули в понедельник, 30 июля. На всякий случай ее поместили в карантин.

 Эксперты ОБСЕ заявили о готовности отправить делегацию в Крым
Умерла актриса Наталья Кузнецова
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
Дворкович впервые ответил на вопрос о «деле Магомедовых»
Впервые в истории древние акулы отложили яйца в неволе (фото)
Как выглядит мост во Вьетнаме, который держат гигантские руки
МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
«Ростех» разработал парашюты для эвакуации из небоскребов
Власти: Владельца участка, где снимают «Дом-2», уведомили об изъятии земли
Своими руками: как один человек переделал систему платежей ЖКУ
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Как использовать наружный декор в городской квартире: 10 ярких идей
Как спрятать провода от телевизора на стене: 4 дельных идеи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь