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13:14 (мск), источник: Деловое сообщество

Крупный пожар под Ростовом тушили семь часов

Крупный ландшафтный пожар, который вспыхнул в хуторе Городище в Аксайском районе Ростовской области, тушили боле 7 часов. Об этом рассказали в областном управлении министерства ЧС.

Сообщение об инциденте поступило дежурному около 12 часов ночи.

К тушению возгорания привлекалось 12 человек личного состава, а также три единицы спецавтотехники. К утру огонь распространился на территорию 2 га, при этом дым было видно даже с трассы, ведущей в хутор Рогожкино.

Ликвидировать пожар удалось лишь к 8 утра. Пострадавших во время инцидента нет. Причины возгорания будут устанавливать специалисты.

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