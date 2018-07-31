Крупный пожар под Ростовом тушили семь часов
Крупный ландшафтный пожар, который вспыхнул в хуторе Городище в Аксайском районе Ростовской области, тушили боле 7 часов. Об этом рассказали в областном управлении министерства ЧС.
Крупный ландшафтный пожар, который вспыхнул в хуторе Городище в Аксайском районе Ростовской области, тушили боле 7 часов. Об этом рассказали в областном управлении министерства ЧС.
Сообщение об инциденте поступило дежурному около 12 часов ночи.
К тушению возгорания привлекалось 12 человек личного состава, а также три единицы спецавтотехники. К утру огонь распространился на территорию 2 га, при этом дым было видно даже с трассы, ведущей в хутор Рогожкино.
Ликвидировать пожар удалось лишь к 8 утра. Пострадавших во время инцидента нет. Причины возгорания будут устанавливать специалисты.