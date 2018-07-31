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15:57 (мск), источник: Noi.md

Новые подробности массового отравления на свадьбе в Страшенах

По данным ANSA, свадьба проходила 26 июля в зале для торжеств в селе Лозова Страшенского района, передает Noi.md.

После свадьбы 27 гостей были госпитализированы с пищевым отравлением в каларашскую районную больницу, а 10 человек лечатся амбулаторно.

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По окончании праздничного застолья еду разделили между гостями. В пятницу, 27 июля, мать невесты разогрела оставшуюся со свадьбы еду, и празднование продолжилось в несанкционированном месте (в лесу).

Инспекторы территориального подразделения по безопасности пищевых продуктов Страшен совместно со специалистами страшенского Центра общественного здравоохранения выехали на место происшествия, чтобы установить обстоятельства пищевого отравления.

Было установлено, что зал для торжеств имеет санитарно-ветеринарный сертификат, продукты, из которых готовили блюда для свадебного стола, сопровождались сертификатами о происхождении. Были взяты 12 образцов пищевых продуктов (готовых блюд) и отправлены для лабораторного анализа в ГП «Центр прикладной метрологии и сертификации».

Инспекторы территориального подразделения по безопасности пищевых продуктов Страшен составили акт проверки и приостановили деятельность заведения до выявления источника пищевого отравления и проведения санитарных процедур в пищеблоке зала для торжеств.

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