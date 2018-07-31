Генерала Дрыманова оставили в СИЗО

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Мосгорсуд во вторник отклонил жалобу защиты бывшего руководителя Главного следственного управления следственного комитета России (ГСУ СКР) по Москве Александра Дрыманова на арест. Таким образом, генерал Дрыманов, обвиняемый в получении особо крупных взяток, останется в СИЗО до 12 сентября.

Апелляционная инстанция Мосгорсуда сегодня рассмотрела жалобу экс-главы ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова и его защиты на решение Лефортовского суда Москвы, отправившего ранее генерала под арест. В жалобе утверждается, что оснований для столько жесткой меры пресечения нет. Поскольку он уже не возглавляет следственное управление, то не может воздействовать на свидетелей по его делу из числа уже бывших подчиненных. Кроме того, у господина Дрыманова, по уверению защиты, нет ни желания, ни возможности скрыться от следствия или каким-либо другим способом препятствовать расследованию.

Представитель следственного управления ФСБ и прокурор сочли решение Лефортовского суда обоснованным и возражали против удовлетворения жалобы. В итоге Мосгорсуд жалобу отклонил, оставив генерала под арестом до 12 сентября.

Генерал Дрыманов, как сообщал «Ъ», был помещен под стражу 17 июля.

Он — фигурант нашумевшего расследования о взятках, с помощью которых вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) пытался добиться смягчения обвинения своему ближайшему соратнику Андрею Кочуйкову (Итальянец) и освобождения последнего из-под ареста.

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Первая взятка в размере €500 тыс. прошла через руководителя главка СКР Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова, которые должны были обеспечить прикрытие махинаций с уголовным делом о вымогательстве на федеральном уровне (господин Максименко был приговорен к 13 годам лишения свободы, господин Ламонов — к 5 годам). Вторая сумма в размере $1 млн предназначался уже руководству ГСУ СКР по Москве, в котором расследовалось дело. В ее дележе участвовали Александр Дрыманов, его заместитель Денис Никандров, бывший глава управления СКР по ЦАО Алексей Крамаренко, все тот же Михаил Максименко и принесший деньги бизнесмен-посредник. Эти следует из показаний раскаявшегося и заключившего с Генпрокуратурой досудебное соглашение о сотрудничестве Дениса Никандрова.

Материалы на Александра Дрыманова сотрудники ФСБ направляли главе СКР Александру Бастрыкину еще в конце прошлого года, однако тогда дело против начальника ГСУ СКР по Москве не возбудили. Только после того, как господин Дрыманов лишился своего поста, его привлекли к уголовной ответственности.