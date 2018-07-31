Жуткое существо терроризирует пользователей WhatsApp по ночам

Пользователи WhatsApp из Германии, Испании и ряда других стран жалуются на странный вирус — у них в контактах появляется жуткое существо, которое ночью отправляет им снимки шокирующего содержания. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Существо называет себя Момо и общается с людьми с японского номера телефона. Оно выглядит как ужасающая женщина-ворона и утверждает, что погибло три года назад. Сообщается, что Момо может отправлять странные фотографии и даже выходить на видеосвязь по ночам.

Испанская полиция выпустила официальное предупреждение, в котором рекомендует не вступать в контакт с Момо, не отвечать на звонки и не пересылать ее сообщения, так как угроза вируса до конца не установлена.