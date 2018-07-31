Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Крым ответил недовольной отдыхом Шараповой - СМИ
Арнольд Шварценеггер уничтожил лимузин своим танком (видео)
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле
Как миллениалы превратили поездки на минивэнах в культ (фото)
У "Арматы" нашли огромный недостаток - СМИ
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Лицо Владимира Путина проанализировал эксперт по физиогномике
Украинцы смеялись и не помогли тонувшей россиянке
20-летняя дочь Якубовича не хочет работать на телевидении
Решена судьба съемочной площадки «Дома 2»
Экс-супруга Кирилла Сафонова умерла от алкоголизма - СМИ
В Госдуме предупреждают Киркорова - "заигрался"
Роберт Паттинсон встречается с британской моделью
Ольга Бузова надела безумный «клоунский» комбинезон
Арнольд Шварценеггер уничтожил своим танком лимузин (видео)
Почему подорожал бензин: новая версия (интересная)
История россиянки, которая уехала жить в Берлин
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
48Москва. Лужники. Финал. Франция!!!
13:12 (мск), источник: Газета.Ру

Жуткое существо терроризирует пользователей WhatsApp по ночам

Пользователи WhatsApp из Германии, Испании и ряда других стран жалуются на странный вирус — у них в контактах появляется жуткое существо, которое ночью отправляет им снимки шокирующего содержания.

Пользователи WhatsApp из Германии, Испании и ряда других стран жалуются на странный вирус — у них в контактах появляется жуткое существо, которое ночью отправляет им снимки шокирующего содержания. Об этом сообщает немецкое издание Stern.

Существо называет себя Момо и общается с людьми с японского номера телефона. Оно выглядит как ужасающая женщина-ворона и утверждает, что погибло три года назад. Сообщается, что Момо может отправлять странные фотографии и даже выходить на видеосвязь по ночам.

Испанская полиция выпустила официальное предупреждение, в котором рекомендует не вступать в контакт с Момо, не отвечать на звонки и не пересылать ее сообщения, так как угроза вируса до конца не установлена.

Ранее стало известно, что пользователи Android стали жертвами невидимого вируса.

 Эксперты ОБСЕ заявили о готовности отправить делегацию в Крым
Умерла актриса Наталья Кузнецова
Что изменится в жизни россиян с 1 августа
В Китае начали уничтожать гробы и запрещать похороны
МИД назвал санкции за Крымский мост подрывной политикой
Впервые в истории древние акулы отложили яйца в неволе (фото)
Дворкович впервые ответил на вопрос о «деле Магомедовых»
Дворкович объяснил рост цен на бензин сменой правительства
Рейтинг «Единой России» упал до минимума с 2011 года
Спорт
Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции 22-летний футболист, который подписал пятилетний контракт с «Монако» на прошлой неделе
Hi-Tech
Раскрыта одна из главных загадок Марса Найдено конкретное место на поверхности Красной Планеты.
Авто
Австрийцы воплотили проект Lada Raven (фото) Малоизвестная австрийская фирма Milan Automotive представила свой первый гиперкар, образ которого создал россиянин
Кино
Скончался 56-летний актер из «Дальнобойщиков» Актер театра, кино и телевидения Сергей Шеховцов вышел погулять с собакой и умер
Недвижимость
Утилизация мусора: в Японии решили эту проблему, использовав опыт СССР
Офис Ленина выставили на продажу в Москве
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как провести отпуск за 30 тысяч рублей и остаться довольным
Леди
5 мужских стрижек, которые подойдут женщинам В наших руках даже мужские стрижки приобретают элегантность и женственность. Главное – выбрать правильную укладку.
Дети
Младшая дочь вышла с Андреем Аршавиным на футбольное поле Поклонники спортсмена окрестили девочку «маленькой Шавой».
Все о ремонте
13 простых и очень необычных способов декорировать дачный домик
Как дизайнеры оформляют кухни в типовых «панельках»
Светлая квартира с видом на Живописный мост
Однушка со спальней и гардеробной в панельном доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь