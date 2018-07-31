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16:33 (мск), источник: "Российская газета"

В Ялте завели дело на поджегшего девушку ревнивца

Следственный отдел по городу Ялта возбудил уголовное дело в отношении молодого мужчины, который из ревности поджег свою 19-летнюю возлюбленную. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СКР по Республике Крым.

Преступление совершено в небольшом вагончике рядом с АЗС, где подозреваемый жил со своей девушкой. Мужчина облил пострадавшую бензином и поджег ее.

В результате у девушки врачи Ялтинской горбольницы зафиксировали ожоги 80 процентов тела. Сейчас она находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 30, пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью).

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