В Ялте завели дело на поджегшего девушку ревнивца

Преступление совершено в небольшом вагончике рядом с АЗС, где подозреваемый жил со своей девушкой. Мужчина облил пострадавшую бензином и поджег ее.

В результате у девушки врачи Ялтинской горбольницы зафиксировали ожоги 80 процентов тела. Сейчас она находится в реанимационном отделении в тяжелом состоянии.