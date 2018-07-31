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13:42 (мск), источник: Комсомольская правда

В Краснодаре на ж/д вокзале умер мужчина

31 июля железнодорожном вокзале Краснодар-1 в южном крыле скончался 53-летний мужчина. Ему внезапно стало плохо, и он упал на пол.

На место выехали медики и полиция. Специалисты скорой помощи зафиксировали смерть от тромболегочной эмболии.

— Установлено, что мужчина — житель Краснодара. Его личность установлена, — сообщили «Комсомольской правде-Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по Южному федеральному округу.

Сейчас на месте продолжает работать следственно-оперативная группа Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте.

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