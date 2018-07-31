В Краснодаре на ж/д вокзале умер мужчина

В Краснодаре на ж/д вокзале умер мужчина

31 июля железнодорожном вокзале Краснодар-1 в южном крыле скончался 53-летний мужчина. Ему внезапно стало плохо, и он упал на пол.