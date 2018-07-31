Под Волгоградом пенсионер на иномарке сбил 51-летнюю велосипедистку
ДТП произошло в понедельник, 30 июля, в Новоаннинском районе.
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ДТП произошло в понедельник, 30 июля, в Новоаннинском районе.
По предварительной информации, около 15 часов на 716 километре автодороги Р-22 Каспий 71-летний водитель автомашины «Фольксваген Пассат», двигаясь со стороны города Москвы в направлении Волгограда, сбил 51-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде по проезжей части.
— В результате