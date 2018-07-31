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16:24 (мск), источник: Новый Калининград

Пьяный калининградец ударил полицейского после отказа сфотографироваться с ним

Калининградцу, ударившему полицейского, грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» сообщил старший помощник калининградского транспортного прокурора Эльдар Мейбуллаев.

Источник: Новый Калининград

Около семи часов вечера 18 июня 33-летний калининградец подошел к двум сотрудникам транспортной полиции у входа в Южный вокзал областного центра. Мужчина был пьян и попросил полицейских сфотографироваться с ним.

«Они ему вежливо отказали, сказали, что им не положено. Он начал громко материться и нарушать общественный порядок. Они его хотели сопроводить в отдел полиции для составления протокола. И в этот момент он одного из сотрудников полиции ударил по лицу, разбил ему губу. После чего к нападавшему были применены спецсредства и оно был доставлен в отдел полиции», — пояснил Мейбуллаев.

Ранее молодой человек был судим за разбой, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело с обвинительным заключением калининградского транспортного прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.

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