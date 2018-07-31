Пьяный калининградец ударил полицейского после отказа сфотографироваться с ним

Около семи часов вечера 18 июня 33-летний калининградец подошел к двум сотрудникам транспортной полиции у входа в Южный вокзал областного центра. Мужчина был пьян и попросил полицейских сфотографироваться с ним.
«Они ему вежливо отказали, сказали, что им не положено. Он начал громко материться и нарушать общественный порядок. Они его хотели сопроводить в отдел полиции для составления протокола. И в этот момент он одного из сотрудников полиции ударил по лицу, разбил ему губу. После чего к нападавшему были применены спецсредства и оно был доставлен в отдел полиции», — пояснил Мейбуллаев.
Ранее молодой человек был судим за разбой, против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «применение насилия, не опасного для жизни и здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Уголовное дело с обвинительным заключением калининградского транспортного прокурора направлено в суд для рассмотрения по существу.