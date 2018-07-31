Пьяный калининградец ударил полицейского после отказа сфотографироваться с ним

«Они ему вежливо отказали, сказали, что им не положено. Он начал громко материться и нарушать общественный порядок. Они его хотели сопроводить в отдел полиции для составления протокола. И в этот момент он одного из сотрудников полиции ударил по лицу, разбил ему губу. После чего к нападавшему были применены спецсредства и оно был доставлен в отдел полиции», — пояснил Мейбуллаев.