В ДВД Алматы рассказали подробности наезда авто на двоих детей

Источник: Kazinform

По данным ведомства, водитель Toyota Camry ехал по Шаляпина в восточном направлении, когда произошел наезд.

Читайте также 5 поездов задерживаются из-за аварии в Жамбылской области

«Водителем авто оказался молодой человек 1994 года рождения, который на углу улиц Шаляпина и Утеген батыра, напротив автозаправочной станции допустил наезд на двух малолетних детей 2011 и 2009 годов рождения. Мальчики получили травмы ног и были доставлены в больницу. По медицинской выписке в зависимости от степени трав будет определена тяжесть совершенного правонарушения. Если травмы окажутся средними или тяжкими, то будет заведено досудебное расследование. На данный момент материалы дела переданы в административное производство», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД города Салтанат Азирбек.