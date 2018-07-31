В ДВД Алматы рассказали подробности наезда авто на двоих детей
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Административное производство возбуждено по факту наезда автомобиля на двух мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Административное производство возбуждено по факту наезда автомобиля на двух мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По данным ведомства, водитель Toyota Camry ехал по Шаляпина в восточном направлении, когда произошел наезд.
«Водителем авто оказался молодой человек 1994 года рождения, который на углу улиц Шаляпина и Утеген батыра, напротив автозаправочной станции допустил наезд на двух малолетних детей 2011 и 2009 годов рождения. Мальчики получили травмы ног и были доставлены в больницу. По медицинской выписке в зависимости от степени трав будет определена тяжесть совершенного правонарушения. Если травмы окажутся средними или тяжкими, то будет заведено досудебное расследование. На данный момент материалы дела переданы в административное производство», — сообщила руководитель
Полиция также просит родителей контролировать передвижение детей, особенно в период каникул.
Напомним, 30 июля текущего года в 17.48 автомашина Toyota совершила наезд на двух мальчиков 7 и 8 лет. По сообщению матери одного из пострадавших, дети находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации.