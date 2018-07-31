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13:45 (мск), источник: Kazinform

В ДВД Алматы рассказали подробности наезда авто на двоих детей

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — Административное производство возбуждено по факту наезда автомобиля на двух мальчиков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

По данным ведомства, водитель Toyota Camry ехал по Шаляпина в восточном направлении, когда произошел наезд.

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«Водителем авто оказался молодой человек 1994 года рождения, который на углу улиц Шаляпина и Утеген батыра, напротив автозаправочной станции допустил наезд на двух малолетних детей 2011 и 2009 годов рождения. Мальчики получили травмы ног и были доставлены в больницу. По медицинской выписке в зависимости от степени трав будет определена тяжесть совершенного правонарушения. Если травмы окажутся средними или тяжкими, то будет заведено досудебное расследование. На данный момент материалы дела переданы в административное производство», — сообщила руководитель пресс-службы ДВД города Салтанат Азирбек.

Полиция также просит родителей контролировать передвижение детей, особенно в период каникул.

Напомним, 30 июля текущего года в 17.48 автомашина Toyota совершила наезд на двух мальчиков 7 и 8 лет. По сообщению матери одного из пострадавших, дети находятся в больнице. Один из них в тяжелом состоянии в реанимации.

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