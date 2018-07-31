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13:34 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге обезвредили семью интернет-мошенников

Среди потерпевших — жители Мурманской, Амурской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей, Краснодарского, Пермского краёв, ХМАО и Крыма.

Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), возбуждённое в отношении семьи из Екатеринбурга — отца, матери и сына, направлено в суд, сообщили «АиФ-Урал» в пресс-службе областного полицейского главка.

Как рассказал начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых, трое обвиняемых с июня 2015 по март 2017 года (отец, мать и их 25-летний сын) организовали мошенническую схему, продавая людям несуществующие снегоходы, автозапчасти, жилые вагончики и прочее «виртуальное» имущество. Семья размещала объявления в сети Интернет с указанием их стоимости по цене гораздо ниже рыночной и оставляла контакты для обратной связи. Потерпевшие звонили подозреваемым по указанным номерам, а те убеждали покупателей перечислять предоплату на подконтрольные родственникам счета, открытые на третьих лиц. При этом сумма аванса варьировалась в размере от 6 000 до 250 000 рублей. Общая сумма ущерба, причиненного жертвам, составила 750 тысяч рублей.

По версии следствия, на счету обвиняемых более 20 преступных эпизодов подобной. При этом потерпевшими стали жители Мурманской, Амурской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей, Краснодарского и Пермского краёв, ХМАО-Югры и республики Крым. Материалы уголовного дела направлены в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Обвиняемые находятся под подпиской о невыезде. Им грозит до 5 лет лишения свободы.

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