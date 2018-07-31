В Екатеринбурге обезвредили семью интернет-мошенников
Среди потерпевших — жители Мурманской, Амурской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей, Краснодарского, Пермского краёв, ХМАО и Крыма.
Среди потерпевших — жители Мурманской, Амурской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей, Краснодарского, Пермского краёв, ХМАО и Крыма.
Уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество), возбуждённое в отношении семьи из Екатеринбурга — отца, матери и сына, направлено в суд, сообщили «АиФ-Урал» в
Как рассказал начальник
По версии следствия, на счету обвиняемых более 20 преступных эпизодов подобной. При этом потерпевшими стали жители Мурманской, Амурской, Тюменской, Новосибирской, Иркутской и Ярославской областей, Краснодарского и Пермского краёв,