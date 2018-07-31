В Екатеринбурге обезвредили семью интернет-мошенников

Как рассказал начальник пресс-службы ведомства Валерий Горелых, трое обвиняемых с июня 2015 по март 2017 года (отец, мать и их 25-летний сын) организовали мошенническую схему, продавая людям несуществующие снегоходы, автозапчасти, жилые вагончики и прочее «виртуальное» имущество. Семья размещала объявления в сети Интернет с указанием их стоимости по цене гораздо ниже рыночной и оставляла контакты для обратной связи. Потерпевшие звонили подозреваемым по указанным номерам, а те убеждали покупателей перечислять предоплату на подконтрольные родственникам счета, открытые на третьих лиц. При этом сумма аванса варьировалась в размере от 6 000 до 250 000 рублей. Общая сумма ущерба, причиненного жертвам, составила 750 тысяч рублей.