Омских врачей, обвиненных в смерти рожениц, освободили в зале суда
Суд признал двух медиков виновными и приговорил к реальному лишению свободы, но
Суд признал двух медиков виновными и приговорил к реальному лишению свободы, но
Суд поставил точку в громком деле о смерти двух рожениц Елены Гайсиной и Оксаны Морозовой.
Омички должны были стать мамами и с разницей в полгода оказались в роддоме № 2. Ни одна, ни другая домой не вернулись. Медики смогли спасти только малышей. Сейчас их воспитывают
Напомним, в смерти двух пациенток обвинили пятерых медиков. По версии следствия, акушеры затянули роды до того момента, когда помочь пациенткам было уже невозможно. Когда начался процесс, стали всплывать нелицеприятные вещи: эскулапы подделывали бумаги в истории болезни задним числом и всеми способами пытались обелить себя.
Каждый из пятерых врачей, оказавшихся на скамье подсудимых, себя виновным не считал и в течение двух лет доказывал в суде это.
Как сообщили в
Коллеги, пришедшие поддержать фигурантов в зал суда, приговору обрадовались. Чего не скажешь о родных умерших омичек. Обе семьи уверены: дело слишком затянули, поэтому медикам удалось избежать наказания.