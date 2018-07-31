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13:39 (мск), источник: Комсомольская правда

Омских врачей, обвиненных в смерти рожениц, освободили в зале суда

Суд признал двух медиков виновными и приговорил к реальному лишению свободы, но из-за сроков давности оставил без наказания.

Суд поставил точку в громком деле о смерти двух рожениц Елены Гайсиной и Оксаны Морозовой.

Омички должны были стать мамами и с разницей в полгода оказались в роддоме № 2. Ни одна, ни другая домой не вернулись. Медики смогли спасти только малышей. Сейчас их воспитывают отцы-вдовцы, бабушки и дедушки. Обе семьи в течение двух лет, пока длился процесс, ждали этого дня — когда врачи ответят за случившееся.

Напомним, в смерти двух пациенток обвинили пятерых медиков. По версии следствия, акушеры затянули роды до того момента, когда помочь пациенткам было уже невозможно. Когда начался процесс, стали всплывать нелицеприятные вещи: эскулапы подделывали бумаги в истории болезни задним числом и всеми способами пытались обелить себя.

Каждый из пятерых врачей, оказавшихся на скамье подсудимых, себя виновным не считал и в течение двух лет доказывал в суде это.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры по Омской области, Фемида все же решила, что в случившемся есть вина только двух медиков. Бывшую заведующую отделением патологии беременности роддома № 2 Светлану Чикишеву и акушера-гинеколога ГБ № 1 Пелагею Артеменкову за причинение смерти по неосторожности приговорили к 2 годам колонии. Но вот из-за истечения срока давности обеих освободили в зале суде. Остальных трех медиков — Валерия Чикишева, Наталью Анисимову и Оксану Тищенко — полностью оправдали.

Коллеги, пришедшие поддержать фигурантов в зал суда, приговору обрадовались. Чего не скажешь о родных умерших омичек. Обе семьи уверены: дело слишком затянули, поэтому медикам удалось избежать наказания.

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