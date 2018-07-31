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13:39 (мск), источник: Sputniknews.kz

Камнепад в Кыргызстане: казахстанцев и россиян доставили в Алматы

Тело погибшего передано полицейским для следственных мероприятий, жизням пострадавших ничего не угрожает.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 31 июл — Sputnik. В комитете по чрезвычайным ситуациям министерства внутренних дел Казахстана рассказали о завершении спасательной операции туристов с ледника в Кыргызстане, где произошел камнепад.

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По словам заместителя министра внутренних дел Казахстана Юрия Ильина, кыргызстанской страховой компанией «Аксай Трэвел» было зарегистрировано на восхождение 23 июля четверо граждан Казахстана и четверо россиян. Реальный подъем на ледник Скрябина осуществляла группа из семи человек, из них трое россиян и четверо казахстанцев.

«Вертолет забрал тело погибшего, пострадавших. После приземления в аэропорту Манас (в Бишкеке — Sputnik) проведены следственные мероприятия и опрос пострадавших», — сказал на брифинге в комитете Ильин.

Вертолет с пострадавшими приземлился в Алматы сегодня, 31 июля, в 13:30. Тело погибшего казахстанца передали алматинскому департаменту внутренних дел для проведения следственных мероприятий. Оперативники проводят опрос очевидцев и пострадавших.

Пострадавших от камнепада туристов эвакуировали с ледника в Кыргызстане.

«Медики осмотрели, угроз их жизням нет. Поэтому в настоящее время можно констатировать, что спасательная операция завершена», — пояснил Ильин.

30 июля в час дня на леднике Скрябина произошел камнепад, в результате которого пострадала группа туристов из Казахстана в составе семи человек. Позже МЧС Кыргызстана запросило воздушное судно со спасателями для оказания помощи пострадавшим.

Пострадавших от камнепада туристов эвакуировали с ледника в Кыргызстане.

31 июля в семь утра вертолет МИ-171 «Казавиаспаса» комитета по чрезвычайным происшествиям Казахстана вылетел в аэропорт Манаса в составе пяти членов экипажа и девяти спасателей республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС. В восемь утра вертолет произвел посадку в аэропорту Бишкека для дозаправки и посадки местного проводника, после чего в девять утра вылетел на ледник.

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