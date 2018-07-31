В Воронеже «Газель» сбила 4-летнюю девочку на «зебре»
ДТП случилось на проспекте Революции.
ДТП случилось на проспекте Революции.
Грузовая «Газель» сбила 4-летнюю девочку на проспекте Революции во вторник, 31 июля. Девочка переходила дорогу с мамой на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Воронежа.
Авария случилась в дома № 11 в 9:00. За рулем «ГАЗ-3302» был 66-летний мужчина. Ребенка с травмами доставили в больницу, где ей оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.
Сотрудники полиции напомнили водителям, что перед приближением к «зебре», нужно снижать скорость и пропускать пешеходов. Горожан попросили внимательно смотреть по сторонам при переходе дороги, а прежде чем выйти на дорогу нужно убедиться, что водитель их пропускает. Родителям рекомендовали крепче держать детей на дороге.