В Воронеже «Газель» сбила 4-летнюю девочку на «зебре»

Грузовая «Газель» сбила 4-летнюю девочку на проспекте Революции во вторник, 31 июля. Девочка переходила дорогу с мамой на нерегулируемом пешеходном переходе, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Воронежа.

Авария случилась в дома № 11 в 9:00. За рулем «ГАЗ-3302» был 66-летний мужчина. Ребенка с травмами доставили в больницу, где ей оказали медпомощь и отправили на амбулаторное лечение.