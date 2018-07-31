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13:48 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

11 человек остались без крова после пожара в Алапаевске

Спасатели выносили людей на руках. В центре Алапаевска накануне сгорел деревянный барак. В доме в этот момент находились 11 человек. Пожар вспыхнул в одной из квартир на втором этаже.

Источник: Вести - Екатеринбург

Огонь преградил выход мужчине и двум женщинам, одна из которых — инвалид. Пострадавших пришлось выносить из дома на руках. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания, а местные власти обследуют дом, чтобы определить, подлежит ли он восстановлению. Погорельцев уже расселили во временное жильё.

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