11 человек остались без крова после пожара в Алапаевске

Огонь преградил выход мужчине и двум женщинам, одна из которых — инвалид. Пострадавших пришлось выносить из дома на руках. Сейчас дознаватели устанавливают причину возгорания, а местные власти обследуют дом, чтобы определить, подлежит ли он восстановлению. Погорельцев уже расселили во временное жильё.