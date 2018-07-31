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14:10 (мск), источник: Вести - Пермь

Грабительницей ломбарда оказалась мать троих детей

В микрорайоне Парковый в Перми полицейские по горячим следам задержали грабителей ломбарда.

Молодой человек с девушкой, рассматривая золотую цепочку с подвеской, выхватили украшение у продавца и скрылись. Однако оперативникам не составило труда задержать подозреваемых уже через пару часов. Помогли в этом записи с камер видеонаблюдения. Суд заключил мужчину под стражу. Его сожительница, мать троих детей, находится под подпиской о невыезде. Похищенное вернули законным владельцам.

Игорь Кузнецов, начальник ОП-1 (дислокация Дзержинский район) УМВД России по г. Перми: «На место преступления незамедлительно была выслана следственно-оперативная группа. В результате грамотных и слаженных действий сотрудников уголовного розыска данное преступление было раскрыто по горячим следам. Подозреваемые — молодой человек 1982 года рождения, ранее судимый за имущественные преступления и его сожительница 1992 года рождения».

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