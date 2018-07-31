Грабительницей ломбарда оказалась мать троих детей

Молодой человек с девушкой, рассматривая золотую цепочку с подвеской, выхватили украшение у продавца и скрылись. Однако оперативникам не составило труда задержать подозреваемых уже через пару часов. Помогли в этом записи с камер видеонаблюдения. Суд заключил мужчину под стражу. Его сожительница, мать троих детей, находится под подпиской о невыезде. Похищенное вернули законным владельцам.