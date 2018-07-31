Семилетняя девочка попала под колеса минивэна в Копыле
Госавтоинспекция обратилась ко всем водителям с просьбой быть внимательными при проезде остановок, дворов и школ — в этим местах обычно большое скопление детей.
Госавтоинспекция обратилась ко всем водителям с просьбой быть внимательными при проезде остановок, дворов и школ — в этим местах обычно большое скопление детей.
В Копыле девочка семи лет попала под колеса минивэна, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Днем тридцатого июля на улице Партизанской 41-летний мужчина сбил девочку, выбежавшую на дорогу. Ребенок получил травмы и был отвезен в больницу. Водитель был трезв, также он был пристегнут.
Госавтоинспекция обратилась ко всем водителям с просьбой быть внимательными при проезде остановок, дворов и школ — в этим местах обычно большое скопление детей. Родителям в ГАИ посоветовали повторить с ребятами правила поведения на дороге.