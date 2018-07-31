Семилетняя девочка попала под колеса минивэна в Копыле

В Копыле девочка семи лет попала под колеса минивэна, сообщили в УГАИ УВД Минского облисполкома.

Днем тридцатого июля на улице Партизанской 41-летний мужчина сбил девочку, выбежавшую на дорогу. Ребенок получил травмы и был отвезен в больницу. Водитель был трезв, также он был пристегнут.