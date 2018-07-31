Болельщика из Воронежа арестовали за драку после матча Суперкубка России

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Футбольного фаната из Воронежа задержали после матча за Суперкубок России между столичными ЦСКА и «Локомотивом». Болельщик принимал участие в массовой драке, сообщила пресс-служба Канавинского районного суда Нижнего Новгорода в понедельник, 30 июля.

Суд назначил воронежцу 10 суток ареста. Кроме того, болельщику на год запретили посещать официальные спортивные соревнования.

Всего к административной ответственности привлекли семерых футбольных фанатов. Двоих москвичей арестовали на 10 суток за демонстрацию нацистской символики, ещё одного жителя Москвы, как и воронежца, арестовали за участие в массовой драке. Жителю Павлова назначили 3 тыс. рублей штрафа за нецензурную брань. Ещё двоих фанатов из столицы оштрафовали на 3 тыс. рублей за нахождение на стадионе в нетрезвом виде.

Матч «ЦСКА — Локомотив» за Суперкубок России прошёл на стадионе в Нижнем Новгороде 27 июля. На игре присутствовали 43,3 тыс. зрителей.