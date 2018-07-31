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15:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

Болельщика из Воронежа арестовали за драку после матча Суперкубка России

Футбольному фанату назначили 10 суток.

20
фотографий
20
фотографий
20
фотографий

Футбольного фаната из Воронежа задержали после матча за Суперкубок России между столичными ЦСКА и «Локомотивом». Болельщик принимал участие в массовой драке, сообщила пресс-служба Канавинского районного суда Нижнего Новгорода в понедельник, 30 июля.

Суд назначил воронежцу 10 суток ареста. Кроме того, болельщику на год запретили посещать официальные спортивные соревнования.

Всего к административной ответственности привлекли семерых футбольных фанатов. Двоих москвичей арестовали на 10 суток за демонстрацию нацистской символики, ещё одного жителя Москвы, как и воронежца, арестовали за участие в массовой драке. Жителю Павлова назначили 3 тыс. рублей штрафа за нецензурную брань. Ещё двоих фанатов из столицы оштрафовали на 3 тыс. рублей за нахождение на стадионе в нетрезвом виде.

Матч «ЦСКА — Локомотив» за Суперкубок России прошёл на стадионе в Нижнем Новгороде 27 июля. На игре присутствовали 43,3 тыс. зрителей.

Матч завершился победой московского ЦСКА. Армейцы обыграли «Локомотив» со счётом 1:0. Таким образом, ЦСКА в седьмой раз в истории завоевал Суперкубок России по футболу.

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