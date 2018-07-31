Жителю Детройта, которого арестовали по ошибке, присудили $3,5 млн компенсации

Источник: Daniel Vanderkin

Полиция задержала Силза на рабочем месте 24 января 2012 года. Его приняли за Родрика Синера, который в 2010 году совершил попытку убийства, используя псевдоним «Марвин Силз».

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Полицейский Томас Зберкот выписал ордер на арест Силза. Он заявил, что все его документы могут быть подделкой, и у него нет никаких доказательств, что он на самом деле не Родрик Синер. Его отправили в тюрьму округа Уэйн, где он провел две недели в ожидании суда. В тюрьме ему также никто не поверил.

1 февраля Силз отправился в суд, где мужчина, на которого Синер совершил покушение в 2010 году, заявил, что полиция взяла не того человека, а Силз совсем не похож на нападавшего. Силза освободили в зале суда, а дело против него закрыли.

Вскоре Силз подал иск в Окружной суд США, заявив, что его конституционные права были нарушены. По его словам, в то время он только получил ипотечный кредит и у него были трое детей, а из-за ареста он мог потерять работу. Суд по этому делу не мог начаться несколько лет из-за банкротства Детройта в июле 2013 года, когда долг штата превысил $18 млрд.

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Заседание суда прошло лишь в конце июля 2018 года. Подсудимыми выступили сам город и полицейский Зберкот. Все восемь присяжных единогласно вынесли вердикт в пользу истца, поскольку его незаконно арестовали и отправили в тюрьму за преступление, к которому он не имел никакого отношения. Силзу присудили $3,5 млн компенсации за «несправедливость, с которой он столкнулся».