Среди пострадавших в крупном ДТП в Австрии, был гражданин Молдовы
37-летний мужчина пострадал во время ДТП в Австрии. Он доставлен в больницу в Бадене.
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37-летний мужчина пострадал во время ДТП в Австрии. Он доставлен в больницу в Бадене.
Посольство Молдовы следит за развитием ситуации.
Напомним, этим утром в Австрии автомобиль и микроавтобус с румынскими номерами столкнулись с грузовиком, зарегистрированным в Словакии. В результате столкновения пострадали восемь человек в том числе трое детей.
Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены на вертолетах в больницу. У остальных легкие травмы.