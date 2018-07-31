Среди пострадавших в крупном ДТП в Австрии, был гражданин Молдовы

Напомним, этим утром в Австрии автомобиль и микроавтобус с румынскими номерами столкнулись с грузовиком, зарегистрированным в Словакии. В результате столкновения пострадали восемь человек в том числе трое детей.



Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены на вертолетах в больницу. У остальных легкие травмы.