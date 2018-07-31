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15:55 (мск), источник: Publika.md

Среди пострадавших в крупном ДТП в Австрии, был гражданин Молдовы

37-летний мужчина пострадал во время ДТП в Австрии. Он доставлен в больницу в Бадене.

Посольство Молдовы следит за развитием ситуации.

Напомним, этим утром в Австрии автомобиль и микроавтобус с румынскими номерами столкнулись с грузовиком, зарегистрированным в Словакии. В результате столкновения пострадали восемь человек в том числе трое детей.

Двое пострадавших в тяжелом состоянии доставлены на вертолетах в больницу. У остальных легкие травмы.

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