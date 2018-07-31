В Казани девушка едва не утонула, пытаясь сделать селфи на катамаране

Так, 26 июня на озере в парке Победы две подруги взяли на прокат катамаран, чтобы прокатиться по водной глади. Отплыв от берега на 30−40 метров, одна из них сняла спасательный жилет, чтобы сделать красивое селфи. В итоге не удержалась и упала в воду. Ее подруга, оставшаяся на катамаране, впала в панику и не знала, что делать. Оставалось лишь звать на помощь.

К счастью, в это время рядом оказался сотрудник Росгвардии Алексей Пунько. Старший лейтенант специального моторизованного полка Алексей Пунько как раз проверял как в парке несут службу войсковые наряды.

Прибежав на крики о помощи, Алексей увидел, что девушка в воде уже начала терять силы, то и дело она скрывалась под водой.

— Тут уж было не до раздумий, — вспоминал в беседе с «КП-Казань» Алексей Пунько. — Кепку снял и бросился в воду. Доплыл до тонущей, приподнял, добуксировал до катамарана, помог взобраться на него.

Затем Алексей сам подтянулся, взобрался на судно и довел его до причала. Едва оказавшись на берегу девушки спешно поблагодарили сотрудника Росгвардии и убежали.

— Я только имя успел спросить у нее — Ксения, — улыбается Алексей Пунько. — Вымок полностью, хорошо, что удостоверение было в пакете. Пришлось ехать в часть, переодеваться, и снова идти на службу.

Во время происшествия напарник Алексея оставался на берегу. Он успел снять на фото, как старший лейтенант спасает девушку.