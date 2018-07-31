Геолог рассказал о возможных последствиях оползня в Севастополе

Источник: РИА "Новости"

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«Мы находимся в головной части оползня № 921 “Учкуевский”, который существует с незапамятных времен. Оползень был очень активный до 2000-го года, потом потихоньку стабилизировался, точнее, находился в стадии вялотекущей ползучести — подвижки были миллиметровые. К активному движению оползня приводят осадки, деятельность моря — шторма, нагрузка на склон — строительство домов, гостиниц. Сейчас, видимо, сказались ливневые осадки, которые были в последнее время», — отметил эксперт.

По мнению Федорова, еще какое-то время оползень будет двигаться в сторону моря, потом остановится. «Дальше будет зависеть от штормов и осадков», — добавил он.