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15:34 (мск), источник: Volga News

Видео передачи денег директору гимназии № 1 Картамышевой показали суду

Во вторник, 31 июля, в суде Кировского района Самары была просмотрена видеозапись предполагаемой взятки за прием двух учениц директору гимназии № 1 Любови Картамышевой.

Источник: Reuters

Видео было снято скрытой камерой, установленной силовиками в кабинете Картамышевой. На записи — сама директор гимназии и мама двух девочек, поступающих в гимназию, по фамилии Ксенофонтова. На записи видно, как Картамышевой передают деньги, и слышно, как мама школьниц Ксенофонтова говорит: «Спасибо, что приняли».

Сама подсудимая прокомментировала эту запись так: «На видео понятно, что мы вместе вошли в кабинет. До входа в кабинет мы имели возможность разговаривать от входа в гимназию. Мы говорили о том, что идет ремонт крыши бассейна, и я предлагала посмотреть, как идет ремонт».

По ее словам, деньги, которые ей передала мама школьниц, как раз шли на ремонт крыши бассейна и являлись добровольным пожертвованием, а вовсе не взяткой.

«Прошу обратить внимание суда, что Картамышева на видео говорит: «Потом мы с вами решим, как будем оформлять», — сказал адвокат Вячеслав Яблоков. Со слов адвоката, эта фраза относилась к деньгам и позже их бы оформили по бумагам.

Напомним, Картамышева обвиняется по п. «б» ч. 5 ст. 290 УК РФ — в вымогательстве и получении взятки. 2 августа 2017 года ее задержали при получении 200 тыс. руб. от Ксенофонтовой. По версии следствия, до этого она получила от этой мамы школьниц еще 600 тысяч.

Следователи считают, что 800 тыс. Картамышева вымогала за то, чтоб принять дочерей Ксенофонтовой на обучение в гимназию.

Следующее заседание состоится 10 августа. На нем гособвинитель должен запросить наказание для обвиняемой, свою позицию также озвучат адвокаты. После этого суд удалится на приговор.

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