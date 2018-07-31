Заливатский подтвердил наличие проблем с водой в Янтарном

Источник: Новый Калининград

В разговоре с корреспондентом «Нового Калининграда» сити-менеджер заявил, что проблема проявляется «периодами», например, после аварий на водопроводных сетях.

«Проблема проявляется периодами. Например, после аварии на водопроводе идет подача, скажем так, некачественной воды. Поэтому, конечно, менять надо полностью. Есть проблема, мы ее решаем, не сегодня и не вчера занялись ее решением. Мы промыли скважины и будем перед отопительным сезоном еще промывать систему с теплоносителем. Вчера объявили торги на установку фильтровального оборудования, на это будет потрачено больше 4 млн рублей», — сказал Заливатский.

Чиновник отметил, что появление некачественной воды в домах жителей янтарного связано с тем, что в ней содержится много железа, а также потому что в Янтарном «неправильно устроена систем горячего водоснабжения». «Во-первых, очень высокая степень содержания железа в добываемой воде, поэтому необходима станция обезжелезивания, которую мы будем делать. Во-вторых, у нас крайне неправильно устроена систем горячего водоснабжения. То есть у нас получается, вода горячая подается, через те же трубы, которые подают тепло в квартиры, через радиаторы», — говорит Заливатский.

Чтобы поменять эту систему, отмечает чиновник, требуется сотни миллионов рублей. Сейчас, утверждает Заливатский, администрация делает сметы на строительство станций обезжелезивания.