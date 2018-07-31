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15:08 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии четверо мужчин связали и ограбили 93-летнего ветерана войны

Грабители вынесли еду, деньги и военные награды хозяйки.

Четверо жителей села Октябрьское Уфимского района, ограбившие в январе 2018 года 93-летнюю бабушку, участницу ВОВ, приговорены к реальным срокам за решеткой, сообщает пресс-служба МВД РБ.

Мужчины распивали у себя дома. Кому-то из них пришла идея забрать деньги у старой соседки, которая находилась одна. Они зашли в дом, связали 93-летнюю бабушку, а затем вынесли 30 тысяч рублей, еду и пять медалей ветерана Отечественной войны.

Полицейские вычислили грабителей, медали удалось вернуть хозяйке, а деньги они уже успели пропить.

Суд вынес им приговор — от четырех до пяти с половиной лет лишения свободы.

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