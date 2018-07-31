В Башкирии четверо мужчин связали и ограбили 93-летнего ветерана войны
Грабители вынесли еду, деньги и военные награды хозяйки.
Грабители вынесли еду, деньги и военные награды хозяйки.
Четверо жителей села Октябрьское Уфимского района, ограбившие в январе 2018 года 93-летнюю бабушку, участницу ВОВ, приговорены к реальным срокам за решеткой, сообщает
Мужчины распивали у себя дома.
Полицейские вычислили грабителей, медали удалось вернуть хозяйке, а деньги они уже успели пропить.
Суд вынес им приговор — от четырех до пяти с половиной лет лишения свободы.