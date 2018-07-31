В Мотовилихе автомобиль сбил мужчину и беременную женщину
Авария произошла у ТЦ Агат поздним вечером на пешеходном переходе.
Авария произошла у ТЦ Агат поздним вечером на пешеходном переходе.
В Мотовилихе у ТЦ «Агат» поздним вечером на пешеходном переходе машина сбила мужчину и беременную женщину. Светофор на перекрестке уже не работал, супруги переходили по «зебре», один из водителей остановился и пропустил пешеходов, другой — пошел на обгон и сбил пару.
Мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии, его спутница, как сообщают очевидцы, тоже находится в больнице, у нее сломана нога. По предварительным данным, с ребенком все в порядке.