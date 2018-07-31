На трассе М-8 восстановили движение транспорта
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Движение транспорта на трассе М-8 в Пушкинском районе Подмосковья восстановлено в обе стороны после обрушения пешеходного моста, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Движение транспорта на трассе М-8 в Пушкинском районе Подмосковья восстановлено в обе стороны после обрушения пешеходного моста, сообщили РИА Новости в
Грузовой автомобиль во вторник врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе, движение машин было перекрыто в обе стороны.
«Движение восстановлено в обе стороны», — пояснили в