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15:43 (мск), источник: РИА Новости

На трассе М-8 восстановили движение транспорта

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Движение транспорта на трассе М-8 в Пушкинском районе Подмосковья восстановлено в обе стороны после обрушения пешеходного моста, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Московской области.

Источник: Агентство «Москва»

Грузовой автомобиль во вторник врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе, движение машин было перекрыто в обе стороны.

«Движение восстановлено в обе стороны», — пояснили в пресс-службе подмосковного главка. Как в свою очередь отметил Росавтодор, дорожники убрали обломки надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелого крана, тем самым позволив открыть движение сначала в одном направлении. В сторону Москвы движение открылось в 14.00 по столичному времени, в обоих направлениях — в 15.15 мск.

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