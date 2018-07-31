На трассе М-8 восстановили движение транспорта

Грузовой автомобиль во вторник врезался в опору пешеходного перехода на федеральной автодороге М-8 «Холмогоры» в Пушкинском районе, движение машин было перекрыто в обе стороны.

«Движение восстановлено в обе стороны», — пояснили в пресс-службе подмосковного главка. Как в свою очередь отметил Росавтодор, дорожники убрали обломки надземного пешеходного перехода с проезжей части с помощью тяжелого крана, тем самым позволив открыть движение сначала в одном направлении. В сторону Москвы движение открылось в 14.00 по столичному времени, в обоих направлениях — в 15.15 мск.