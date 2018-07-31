На сбившего девять полицейских иркутянина завели дело

Источник: РИА "Новости"

Против водителя Ford, который сбил в Иркутске сразу девятерых сотрудников ГИБДД, возбуждено уголовное дело о нарушении лицом в состоянии алкогольного опьянения, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, в результате чего по неосторожности был причинен тяжкий вред здоровью человека.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения водителя, следствие ходатайствует о заключении под стражу.

Напомним, 28-летний водитель автомобиля Ford в ночь на воскресенье сбил девятерых сотрудников ГИБДД на Иркутном мосту, будучи крайне пьяным. Полицейские в тот момент оформляли протокол на другого автомобилиста, который угнал у приятеля машину и отказался остановиться по требованию полиции. Его задержали после погони с участием нескольких полицейских машин и применения табельного оружия.

В ГУ МВД по региону подчеркивают, что все машины ГИБДД стояли с включенными проблесковыми маячками.