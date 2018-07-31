Расследование в отношении семи обвиняемых по делу «Зимней вишни» завершено

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«В зависимости от роли каждого им вменяется нарушение требований пожарной безопасности, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, халатность (ч.3 ст. 219, ч.3 ст. 238, ч.3 ст. 293 УК РФ)», — сказала Петренко во вторник «Интерфаксу».

Она отметила, что в ближайшее время потерпевшие, обвиняемые и их защитники приступят к ознакомлению с материалами уголовного дела.

Расследование в отношении еще четверых обвиняемых продолжается, добавила Петренко.

В частности, по ее словам, генеральный и технический директора ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» Юлия Богданова и Георгий Соболев, а также гендиректор юрлица Надежда Судденок обвиняются в оказании услуг по содержанию противопожарных систем, не отвечающих требованиям безопасности. «Охранник ООО «Центр защиты» Сергей Антюшин, как полагает следствие, не выполнил свои обязанности по оповещению о возникшем пожаре посетителей торгового центра.

Электромонтеру охранно-пожарной сигнализации Александру Никитину и директору ООО «Системный интегратор» Игорю Полозиненко инкриминируется ненадлежащее оказание услуг по содержанию систем пожарной безопасности", — сказала представитель СК.

Она отметила, что начальник караула пожарной части № 2 «1 отряда Федеральной противопожарной службы по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в ненадлежащем исполнении своих обязанностей по спасению людей из горящего здания торгового центра.